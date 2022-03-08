Türkiye Gazetesi

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı film, açılış haftasında ulaştığı seyirci sayısı ile rekor kırdı. Bergen, ilk üç günde 718 bin 43 seyirci ile 'Tüm zamanların en iyi biyografi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza atarken, Bergen’i öldüren eski eşi katil Halis Serbest film hakkında ilk kez konuştu. Serbest, Kanal D'de canlı yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak açıklamalarda bulundu.

“OLMAZ, YAKIŞIK ALMAZ”

Bergen’i öldüren katil Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık almaz.” diyerek filmin Kozan’da yayına girmesini istemediğini belirtti.

"İNTERNETE DÜŞÜNCE İZLERİM"

Serbest, filmi hala izlemediğini belirterek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı Bergen, 15 Ağustos 1989'da Adana Pozantı'da boşandığı eşi Halil Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bergen, vefat ettiğinde 30 yaşındaydı.

KOZAN BELEDİYEBAŞKANI: BERGEN FİLMİ KOZAN'DA GÖSTERİLMEYECEK

Bergen filmi galasının Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından engellendiğini iddia edilmişti. Özgan ise bu iddialara şöyle cevap vermişti:

“Belediyemiz kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izlettik ve yemeğe götürdük. Gençlerimiz için filimler getiriyoruz. Hür kuş gibi, Malazgirt gibi. Birinci önceliğimiz ticaret değil. Köy okullarımızdan öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bergen’in hikayesini anlattılar. Burada şiddet var. Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım. Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orda milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum. Vizyona girdi dediler yalan, çevik kuvvet gelmiş dediler, öyle bir şey olmadı. Hiç gördünüz mü, sinemaya baskın mı oldu? Asparagas! Hiç yayınlanmadı ki... Beni dün arayan Candaş Tolga’ya izah ettim. Dedim öyle uygun görülmüş. Yıllar önce yaşanmış bir olay. Hukukta gereğini yapmıştır belki bilmiyorum. Ben de şunu soruyorum. Bunun reklamını mı yapıyorlar daha çok izlensin diye ortamı gererek reklam mı yapılıyor? Benim kimseden çekinecek halim var mı? Ben Allah’tan başka kimseden çekinmem korkmam. Burada gala falan olacaktı diye bir konu olmadı. Halis Serbest tarafından aranmadım bile. Kimseden çekinmem korkmam. Sadece budur. Kimse bunun altında bir şey aramasın.”

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

Bergen filmi 4 Mart 2022’de vizyona girdi. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Şarkı söyleme gücü ve kederli yaşamıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’i konu alan filmin hikâyesi, aile fertlerinin tasvibiyle, sanatçının haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman oluyor. 80’li yılların müzikal ruhunu da yansıtan film, Bergen’in unutulmaz eserlerini yeniden müzik sanatı gündemine taşıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Belediye başkanı açıkladı: ‘Bergen’ filmi Kozan'da gösterilmeyecek Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını anlatan ‘Bergen’ filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adana Kozan'da yapılması planlanan Bergen filmi galasının Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından engellendiğini iddia etti. Özgan ise bu iddialara cevap verdi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı: Görenler şaştı kaldı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun Bergen’e olan benzerliği görenleri şaşırttı.