Türkiye Gazetesi

Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin her bölümü izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizi güçlü hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çekiyor.

ŞAŞIRTAN GELİŞME

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizi her pazartesi seyirci ile buluşuyor. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi reyting rekorları kırıyor. Öyle ki, 8 Kasım 2021’de ilk bölümüyle ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu, az bir zamanda pazartesi akşamlarına damga vuran Yasak Elma’yı geride bırakmayı başardı. Sessiz sedasız emin adımlarla ilerleyen dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili son olarak şaşırtan gelişme yaşandı.

Alparslan: Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bozan karakterini canlandıran Yurdaer Okur

ÜNLÜ OYUNCU BAŞKA DİZİYLE ANLAŞTI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Tuğrul Bozan karakterini canlandıran Yurdaer Okur’un diziye veda edeceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun henüz diziden ayrılmadan ATV’nin yeni dizisi Hakim’le el sıkıştığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun Alparslan: Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosundan henüz çıkmadan Hakim dizisiyle anlaşma gerçekleştirdiği iddiası büyük ses getirdi. Okur, Hakim dizisinde çok farklı bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇULU'NUN KONUSU

TRT 1’in yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih süreci anlatılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u ise Fahriye Evcen canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu yeni diziyle setlere dönüyor Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor. Ünlü oyuncu yeni bir dizi projesi için yeşil ışık yaktı.

İki usta oyuncu aynı dizide: Uysallar’ın yayın tarihi belli oldu Dijital yayın platformu Netflix’in yeni dizisi Uysallar’ın yayın tarihi belli oldu. Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı, Onur Saylak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 8 bölümlük dizi 30 Mart’ta yayında olacak. Dizinin başrollerinde iki usta oyuncu Haluk Bilginer ve Uğur Yücel rol alıyor.