Türkiye Gazetesi

Semih Öztürk yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlenmiş ve katıldığı yarışma programı Survivor ile adını duyurduktan sonra Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yorumculuk yapmaya başlamıştı.

SEMİH ÖZTÜRK PROGRAMDA NEDEN YOK?

Semih Öztürk, 2022 sezonunda da Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün iki gündür programda olmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İzleyiciler “Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı?, Semih Öztürk kovuldu mu?” gibi soruları merak etmeye başladı. İşte konuyla ilgili detaylar…

EŞİNİN PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Alpay Kazan birkaç gün önce hayatını kaybetti. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. Matur, Twitter'daki paylaşımında "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu sözleri Alpay Kazan için yazdığı iddia edildi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un o paylaşımı...

ŞAŞIRTAN İDDİA: SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Kurretülayn Matur'un söz konusu paylaşımının altına birçok kullanıcı ‘Vefat eden Alpay Kazan için demiş, şok oldum’ tarzında yorumlar yaptı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre ise TV8’de yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu paylaşıma çok sinirlendiği ve Semih Öztürk’ü kovduğu iddia edildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken yorumcu ve sunucu Semih Öztürk’ün programa çıkmaması da sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor’da en acı konsey: Gözyaşları sel oldu Survivor All Star'ın dün akşamki bölümü duygu dolu anlara sahne oldu. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiğini açıklayan Murat Ceylan üzüntüden konuşamazken, acı kaybı öğrenen yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.