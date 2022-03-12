Türkiye Gazetesi

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları yönündeki iddialar çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin arasında yaşanan doğum günü krizi evliliklerinde kötü günlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Buse Varol 1 yaşına giren kızı Eliz için lüks bir otelde parti düzenlemiş, bu partide eşi Alişan’ın olmaması dikkat çekmişti. Alişan ise kızı için aile arasında bir kutlama yapmıştı. Bu durum “Boşanıyorlar mı?” söylentilerini beraberinde getirmişti.

Alişan kızının doğumgününü eşi olmadan aile arasında kutlamıştı.

“EVDEKİ PARTİYE DAVET EDİLMEDİM” DEMİŞTİ

Buse Varol konuyla ilgili sessizliğini bozarak bir açıklama yapmış, açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer vermişti:

“Kızım Eliz’in doğum günü partisini Alişan düzenledi. Son ana kadar Selçuk’un eşi Merve de gelecekti. Merve ve çocukları gelmekten vazgeçtiler. Saygı duyuyorum. Ne Merve ne de kızlarını asla sorun yapmadım. Suzan anneyle de bir sorunumuz yok. Alişan’ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelmeyecek.”

Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlemişti.

“BİZ HALLEDERİZ DEMİŞTİK, HALLETTİK”

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili son olarak bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenmişti. Zor günleri geride bırakan çift ‘her şey yolunda’ mesajı vermişti. Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken, Alişan, “Bizi bize bırakın, biz hallederiz demiştik, hallettik!” şeklinde konuşmuştu.

ALİŞAN ARADA KALDI

Tüm bu yaşananların ardından boşanmanın eşiğinden dönen çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Alişan’ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol’a hala kızgın. Tektaş, yaşananlarla ilgili tavrından dolayı Varol’u bir türlü affedemiyor. Yakınlarının söylediğine göre gelin kaynana arasındaki buzlar hala erimemiş. İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması da bu iddiaları güçlendiriyor. Alişan ise gelin kaynana arasındaki buzları eritmeye çalışıyor. Ünlü şarkıcı annesi ve eşi arasındaki krizi bir türlü çözemiyor.