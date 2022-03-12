Türkiye Gazetesi

Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan ve başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinden kötü haber geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi rekortmen dizilerle rekabete giren yapım, beklenen başarıyı gösteremedi.

5'İNCİ BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Sezon başından bu yana 7 dizisine son veren FOX TV'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu. İddialara göre 'Son Nefesime Kadar' için final kararı verildi. Dizinin 5'inci bölümü ile ekranlara veda edeceği belirtiliyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle: Reyting rekortmeni diziden başka diziye transfer oldu TRT1’in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’da şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, henüz diziden ayrılmadan ATV’nin yeni dizisi Hakim’le anlaştı.

Talat Bulut geri dönüyor! Reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil edildi En son Yasak Elma dizisiyle evlerimize konuk olan usta oyuncu Talat Bulut'un yeni projesi belli oldu. Bulut, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil edildi.