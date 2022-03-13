Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe son zamanlarda yaşanan köpek saldırıları üzerine sosyal medya hesabından art arda açıklamalar yapmıştı. Sokak köpekleri yüzünden hastanelik olan ve hayatını kaybeden kişileri paylaşarak sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

“SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM”

Paylaşımında köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesini söyleyen Tilbe şu ifadelere yer vermişti: "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya. Ben de şu an, o çocukları, kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.

“BUNLAR CANAVAR”

Allah herkesin kalbine göre versin, verir de. Hayvan sevmek başka şey, bütün hayvanlar güzeldir, bunlar insan parçalıyor, öyle gezsinler mi? Köpek var köpek var, bunlar canavar. Bizim bir köpeğimiz vardı, bütün sokağı korurdu. Saldırmak neymiş? Bunlar vahşi..."

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Bu açıklamaları sonrası Tilbe’ye sosyal medyadan tepki yağdı. Ünlü isimlerden vatandaşlara birçok kişi Tilbe’nin bu paylaşımlarını yanlış buldu. Yüzlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Tilbe’den hamle gecikmedi.

TÜM TWEETLERİNİ SİLDİ

Sosyal medyada linç edilen Yıldız Tilbe tepkilere sessiz kalmayarak kendisinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Tilbe bir süre sonra ise attığı tüm tweetleri hesabından kaldırdı.

Yıldız Tilbe'nin sildiği tweetler

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Evinize alın! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor." dedi.