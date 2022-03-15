Türkiye Gazetesi

Fanatik Galatasaraylı oyuncu Pelin Öztekin, Galatasaray-Trabzonspor maçını seyretmek için 23 Ocak günü arkadaşlarıyla Seyrantepe Stadı’na gitti. Öztekin'in iş adamı arkadaşı Kerem Argüden ile yan locadaki iş adamı Osman Altunterim arasında tartışma çıktı. Laf dalaşıyla birlikte tehdit ve hakaretler havada uçuşunca olay karakola taşınmak zorunda kaldı.

“SEN KİMSİN, SENİ KİM BURAYA ALDI?”

Sabah'ın haberine göre yan locadaki fanatik iş adamı, Pelin Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş adamı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, 'Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı' diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Pelin Öztekin kendisini sözlü ve hakaretle şiddet girişiminde bulunan Osman Altunterim'den şikayetçi olurken, Osman Altunterim de kendisinin hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürerek Pelin Öztekin'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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