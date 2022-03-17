Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir birliktelik yaşadığı Mehmet Dinçerler ile ilk adımı attı. Dün yaşanan kız isteme töreni sonrası Hadise parmağına nişan yüzüğünü taktı. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı.

Takvim'in haberine göre; Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak.

Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

Hadise’den bebek iddialarına net cevap Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesinde olan Hadise’nin hamile olduğu iddia edildi. Katıldığı bir programda açıklama yapan Hadise, konuyla ilgili “Hamile değilim. Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah” dedi.

Hadise'den 14 Şubat öncesi paylaşım: Her gün benim sevgilimsin İş adamı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, sevgililer günü öncesi paylaşım yaptı.