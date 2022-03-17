Türkiye Gazetesi

2014 yılında masalsı bir düğünle nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan doğulu çifti paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Beren Saat, bu kez paylaştığı annesinin fotoğrafıyla gündem oldu.

Saat, annesi Ayla Saat’in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı. Annesi Ayla Doğulu ile bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Saat, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun" yazdı.

Ayla Saat - Beren Saat

Ünlü oyuncunun annesi ise güzelliğiyle dikkat çekti. Beren Saat’in paylaşımını görenler ise ‘Güzellik genetik’ , ‘Güzelliğin kaynağı belli’ tarzında yorumlar yaptı.

Beren Saat ölen eski sevgilisinin kardeşinin düğününe katıldı! Oyuncu Beren Saat, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşi olan Yaman Güray'ın düğününe katıldı. Beren Saat'i yalnız bırakmayan Kenan Doğulu da düğünde şarkı söyleyerek dans etti.

Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in reddettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti Ortadoğu'da etkili olmak isteyen bir lens markası, reklam için teklif götürdüğü Beren Saat ve Tuba Büyüküstün'den olumsuz yanıt alınca Fahriye Evcen'le 750 bin TL'ye anlaştı.