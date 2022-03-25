Türkiye Gazetesi

Evliliklerinde 3. yılı bitiren Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren kriz günlerce konuşulmuştu. İkilinin arasındaki kriz tamamen çözüldü, buzlar eridi.

“DAHA YOLUMUZ ÇOK UZUN”

Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’un doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir fotoğraf ve altına düştüğü romantik bir mesajla kutladı. Alişan 5 yıl önce çekilen bir fotoğrafı paylaşarak altına “5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli… Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun… Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum” yazdı.

Alişan - Buse Varol

“ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI YAŞLARIMIZ OLSUN”

Buse Varol ise bu duygusal mesajı cevapsız bırakmadı. Yorum olarak “İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum” ifadelerini kullandı. İkilinin fotoğrafına onlarca yorum ve beğeni geldi.

Boşanma haberleri yaradı: Alişan ve Buse Varol’a 100 bin TL’lik reklam teklifi Bir süre önce boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ile Buse Varol, reklam anlaşmasına imza attı. İkiliye ayrılık haberleri resmen yaradı. Son dönemde markaların ilgi odağı olan çift yaptıkları reklam anlaşmasından 100 bin TL aldı.

Alişan annesi ile eşi arasında kaldı: Suzan Tektaş, Buse Varol’u affetmiyor Evliliklerinde doğum günü krizi yaşayan ve bir dönem boşanacakları haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gelinine hala kızgın.