Türkiye Gazetesi

Biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Bergen’den sonra Cem Karaca’nın hayatını anlatan sinema filmi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural basın mensuplarına verdiği mini röportajda Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını eleştirmişti. Hatta “Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı filmini yapmayı geçtim adı bile anılmazdı” sözleriyle epey tepki toplamıştı. Bu sözlerin ardından Cem Karaca'nın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı öğrenildi.

BAŞROLDE TİMUÇİN ESEN VAR

Cem Karaca’nın hayatını anlatan filmin yapımcılığını ‘Müslüm’ ve ‘Ayla’ filmlerinde imzası bulunan Mustafa Uslu yapacak. Filmin senaryosunu ise Timuçin Esen’in yazdığı konuşulanlar arasında. ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’i canlandıran Esen, aynı zamanda Cem Karaca’yı canlandıran isim de olacak.

Timuçin Esen, Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmde başrolü üstlenmişti.

Öte yandan film hazırlıklarına başlayan yapımcı Mustafa Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.

Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.