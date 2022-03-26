Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Saldırgan sokak hayvanları zehirlensin" tweeti başını ağrıtmaya devam ediyor. Bir süredir bu tweet yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Tilbe bu defa Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'nın savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla şoku yaşadı. Dilekçede şüpheli Yıldız Tilbe'nin ‘suç işlemeye tahrik', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve ‘kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tilbe, açıklamaları sonrası sanat dünyası tarafından da çok fazla tepki ile karşılaştı.

"SUÇA TEŞVİK" İDDİASI

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin Hayvanları Koruma Vakfı Başkanlığı, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yıldız Tilbe'nin paylaşımındaki sözleriyle insanları galeyana getirerek suça teşvik ettiği, şüphelinin paylaşımlarının sokak hayvanlarına yönelik ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi.

Sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımın hayvansever olmayan pek çok insanı hayvanları katletmeye yönelttiği, bir hayvanın zehir verilerek acılar içinde öldürülmesine yönelik kışkırtıcı bir söylem olduğu ve bunun kin ve düşmanlığa bir sevk olduğu kaydedildi.

Dilekçede şüpheli Yıldız Tilbe'nin ‘suç işlemeye tahrik', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve ‘kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN OLUMSUZ YORUMLAR TESPİT EDİLDİ

Suç duyurusunun ardından yazılı açıklama yapan avukat Özlem Yazıcıoğlu, Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımının son derece talihsiz olduğunu, hayvansever vatandaşlara yönelik hedef gösterici ve kışkırtıcı olduğunu belirtti. Avukat Yazıcıoğlu açıklamasının devamında, Tilbe'nin paylaşımı sonrası hayvanları zehirleyerek öldürmeyi hedefleyen pek çok olumsuz yorumların yer aldığını da tespit ettiklerini söylediği aktarıldı.

Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe’ye destek: Kötü niyetle söylemedi, kızmayın ona Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalar yapmış, paylaşımlarında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullanmıştı. Bülent Ersoy, Tilbe’nin tepki toplayan paylaşımları ile ilgili konuştu. Diva lakaplı sanatçı, “Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi” dedi.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Evinize alın! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe’den tepki çeken paylaşım: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından tepki çeken açıklamalar yaptı. Tilbe paylaşımında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımlarına kısa sürede onlarca yorum geldi.