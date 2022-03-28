Türkiye Gazetesi

Her yaptığı olay olan Hadise, bu kez nişan fotoğraflarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı bir süredir birliktelik yaşadığı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz günlerde ilk adımı attı. İsteme töreni sonrası ünlü şarkıcı parmağına nişan yüzüğünü taktı. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATMIŞTI

Nişan töreniyle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu Hadise ise tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalatmıştı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Basına geceden kareler asla yansımadı.

Hadise'nin nişan töreninden kareler...

SIR GİBİ SAKLADIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Günler sonra, Hadise, sır gibi sakladığı kareleri konserinde paylaştı. Önceki gün konser veren ünlü şarkıcı, sahnede nişanlısına büyük bir sürpriz yaptı. Mehmet Dinçerler’in en ön sıradan izlediği konserde Hadise nişanlısının gözünün içine bakarak bir şarkı seslendirdi. "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" diyerek şarkıya giriş yaptı. Bu sırada ise nişan fotoğrafları ekrana yansıdı.

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