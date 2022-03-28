Hakan Ural’ın dayısı Cahit Çubukçu’nun dayısı hayatını kaybetti. Ural, dayısının vefat haberini canlı yayın sırasında aldığını açıkladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Ural, Instagram hesabından dayısıyla fotoğrafını paylaştı. Ural paylaşımında "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu dayısının ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Hakan Ural ve Dayısı Cahit Çubukçu
Sağlık çalışanlarını eleştirmişti! Tepki çeken Hakan Ural özür diledi
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, sağlıkçılara yaptığı eleştirilerle sert tepki almıştı. Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sağlıkçıların hastalara ilgi göstermediği için eleştiren Ural, sosyal medyadan ağır eleştirel almıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.
Hakan Ural koronavirüs sürecini anlattı: Yaşadığıma inanamıyorum Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan sunucu Hakan Ural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ve 'yaşadığıma inanamıyorum' diyen Ural, gözyaşlarına hakim olamadı.