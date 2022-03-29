Türkiye Gazetesi

94.'sü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması törenin önüne geçti. Sosyal medyada oldukça konuşulan konuda Smith eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, pazar gecesi düzenlenen törende sunucu Chris Rock'ın bir şakasını ağır bularak tokatla karşılık veren ve aynı gecede "En İyi Aktör" ödülünü alan Will Smith'in hareketinin kınandığı, olayın "resmi incelemesinin" başlatıldığı belirtildi. Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde Smith'in, eşiyle ilgili yapılan şakaya verdiği tepkiyle ilgili açıklamada, "Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verildi.



Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı an

INSTAGRAM HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Oyuncu Smith Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtti. Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı. Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.

Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazdı.

KARISI İLE İLGİLİ YAPILAN ESPRİYE SİNİRLENMİŞTİ

Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma diye" iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez." şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.

Oscar tokadına Demet Akalın yorumu: Eline sağlık Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. Oscar ödüllerini takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın ise olayla ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi. Akalın, Twitter’dan "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez” dedi.

Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Herkes kurgu sandı… Oscar ödüllerine damga vuran tokat! Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. O anları herkes kurgu sandı ancak yaşananların gerçek olduğu belirtildi.

2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar ABD’de düzenlenen törenle Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 94.sü düzenlenen tören, üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirildi. Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sinemanın en iyileri ödüllendirildi. Gecede "En İyi Film" dalında Oscar "Coda"nın oldu. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Eyes of Tammy Faye" filmi ile Jessica Chastain kucaklarken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "King Richard" ile Will Smith aldı.