Türkiye Gazetesi

2014 yılında Roma’da evlenen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’den boşandı. Birkaç aydır annesinin evinde kalan Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan’ın yanına gitti. Ünlü yönetmen dönünce de eşi Selen Görgüzel ile aralarındaki sorunları çözemedi. Bunun üzerine Görgüzel de evi terk etti.

Evliliklerindeki sorunları bir türlü çözemeyen çift mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü çift geçtimiz hafta tek celsede görülen davayla evliliklerini sonlandırdı. İkili birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

“SAYGIM OLDUĞU İÇİN KONUŞMAM, TAZMİNAT ÖNEMLİ DEĞİL”

Boşanma sonrası Hamdi Alkan’ın eski eşine konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı. Hatta Alkan'ın isteği doğrultusunda aralarında bir anlaşma yapıldı.

Sabah’ın haberine göre anlaşmaya gereği Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Hamdi Alkan ve eşinden cenazede tartışılan hareket 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, tabuta sarılıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'i telefonla çekerken, o anlar fotoğraflandı.

Ünlü çift evleri ayırdı: Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel boşanıyor. İddiaya göre Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı evi terk etti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı! İlk açıklama geldi: 9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel 9 yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.