Türkiye Gazetesi

Son günlerde boşanma haberleriyle konuşulan Alişan ile Buse Varol çifti, ayrılık haberlerinin ardından 3. çocuk söylentileriyle gündeme geldi. Söylentilerin ardından “Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor?” , ”Buse Varol hamile mi?” gibi sorular merak konusu oldu. Alişan’ın eşi Buse Varol, konuyla ilgili açıklamayı canlı yayında yaptı.

BUSE VAROL HAMİLE Mİ?

Üçüncü çocuk haberlerinin ardından Buse Varol, bir canlı yayına katıldı. Varol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklar daha çok küçük, iki çocuğu bir arada büyütmek çok zor. İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu anda öyle bir şey yok.”

BUSE VAROL VE ALİŞAN BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Ünlü şarkıcı Alişan ise basın mensuplarının sorusu üzerine konuya ilişkin iddiaları yalanladı.

Buse Varol - Alişan - Çocukları Burak ve Eliz

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da doğdı. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. Buse Varol, 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katıldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak kariyerine oyunculukla devam etme kararı aldı. Buse Varol, “Tozlu Yollar” isimli dizide ilk kez rol aldı. Arından “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide rol üstlendi. “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.

Buse Varol, “Dostlar Mahallesi” adlı dizide tanıştığı Alişan ile sevgili oldu. Çift Mayıs 2018’de hayatlarını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Eliz adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Buse Varol ve Alişan'ın bir oğlu bir kızı bulunuyor.

Alişan’dan boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol’a: Daha yolumuz çok uzun Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’un doğum gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. 5 yıl önce çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı altına “Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun… Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum yazdı.

Alişan annesi ile eşi arasında kaldı: Suzan Tektaş, Buse Varol’u affetmiyor Evliliklerinde doğum günü krizi yaşayan ve bir dönem boşanacakları haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gelinine hala kızgın.

Buse Varol'dan Alişan paylaşımı: Aralarındaki buzlar eridi Uzun süredir boşanma haberleri ile gündeme gelen Alişan ile Buse Varol barıştı. Buse Varol son paylaşımında Alişan’ı etiketleyerek fotoğraf ekledi. Bu paylaşım ikilinin arasındaki buzların eridiğine yorumlandı.