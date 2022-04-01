Türkiye Gazetesi

Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Zülfikar karakterini canlandıran Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Ünlü oyuncu Türkiye’yi terk ederek Amerika’ya yerleşti.

Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Ki' dizisinde Soner karakterini canlandırmıştı.

Mete Horozoğlu yeni imajıyla gündem oldu. Saçlarını ördürüp sakallarını uzatan ünlü oyuncu yeni halinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun takipçileri "Havanız değişmiş", "Harika olmuş" tarzında yorumlar yaptı. Horozoğlu’nun son hali gündem olurken, oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Son dönemde herhangi bir dizi, film projesinde yer almayan Horozoğlu şimdilerde gençlere online oyunculuk atölyesinde dersler veriyor.

Mete Horozoğlu'nun son hali...

Mete Horozoğlu servetini harabeye yatırdı! Mete Horozoğlu, oyunculuktan kazandığı tüm parayı harabeye dönmüş eski bir konağa yatırdı.

Mete Horozoğlu'ndan şaşırtan açıklama! 'Aslında ben...' Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile adından epeyce söz ettiren oyuncu Mete Horozoğlu aslında kendisinin bir komedi oyuncusu olduğunu söyledi.