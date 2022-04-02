Türkiye Gazetesi

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'daki Mete Aymar rolüyle hatırlanan İbrahim Gündoğan, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu. Gündoğan'ın cenazesi bugünöğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Son dönemde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile adından söz ettiren Gündoğan, aslında birçok yapımda rol almış bir oyuncudur.

İlk olarak 1992'de Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar rolünü canlandırdı.

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