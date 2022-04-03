Türkiye Gazetesi

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan, ancak sahne ismi Bergen ile hafızalara kazınan arabeskin tanınan ismi Bergen'in acılarla geçen hayatı, beyazperdeye aktarıldı.

Başrolünde ise geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah yer aldı. 4 Mart’ta vizyona giren film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.

40 MİLYON LİRA KAZANDI

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira olduğu iddia edildi.

İyi hâl indirimine 'Bergen' örneği Muhalefet ve AK Parti vekilleri arasında görüşmeler sırasında ‘İyi hâl indirimi’ tartışmaları yaşandı. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, bu eleştirilere ‘Bergen’ filmini örnek göstererek cevap verdi.

Bergen'in doktorundan kan donduran itiraf Boşandığı eşi tarafından kadın cinayetine kurban giden "Acıların Kadını" Bergen'in doktoru yıllar sonra suskunluğunu bozdu. Doktor Onur Ünlü, Bergen'in tedavi için kendisine geldiği dönemde çok kötü durumda olduğunu ifade ederek yanık sonrası oluşan kabarmaları yüzünden vücudunu zimparalayarak temizlediğini açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.

Bergen’in katili Halis Serbest: Filmin Kozan’da gösterilmesi yakışık almaz Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, canlı yayında bir programa katılarak film hakkında ilk kez konuştu. Serbest tehdit dolu açıklamalar yaparak "Kozan'da kalabalık bir aileyiz" dedi.