Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in ardından Fethi Bayram ve Metin Günay’ın üstlendiği senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz’ın yazdığı tarihi konulu dizi Destan’da Akkız rolüne canlandıran Ebru Şahin oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da konuşulan Ebru Şahin, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'la birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in mutluluğu gözünden okunuyor. Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen ilişkilerini uzun süredir sürdüren çift sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Romantik paylaşımlarıyla magazinin de radarında olan çift son olarak Cedi Osman’ın taktığı tektaş yüzükle çalkalanmıştı. Cedi Osman’ın sevgilisine taktığı 5 karatlık tektaş yüzüğün fiyatının 1 milyon TL olması uzun bir süre konuşulmuştu. Oyunculuğu, güzelliği ve ilişkisiyle adından sıklıkla söz ettiren Ebru Şahin bu kez başka bir konu nedeniyle gündem oldu.

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizilerinin ardından Destan'da sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin'in estetikli olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun eski fotoğrafları gündem oldu.

İşte ünlü oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali: