Türkiye Gazetesi

Türk sinemasına damga vuran filmleri ve sevilen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah, montajlı videolarına gösterdiği tepki ile gündemde. Yıllar önce oynadığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrilmesinden rahatsız olan şarkıcı, mahkemeye başvurdu.

AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sabah’ın haberine göre, Emrah, söz konusu videoları izledikçe çileden çıktı. Ünlü şarkıcı hemen avukatını aradı ve harekete geçti. Emrah'ın avukatı mahkemeye başvurarak 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiğini söyledi.

TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL

Avukatın verdiği dilekçede, söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatıldı. Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.

VİDEOLARA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Ünlü şarkıcı bu montajlarla toplumsal hassasiyetin kırılmaya çalışıldığını, toplumda anneye olan düşkünlüğün ayaklar altına alındığını vurguladı. İçeriklerin kişilik haklarına da saldırı olduğunu belirten şarkıcı, 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik içeriklerde ağır hakaret unsuru bulunduğunu belirterek videolara erişim engeli getirdi.

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