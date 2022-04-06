Türkiye Gazetesi

Adam, Meşgulüm, Çok Ayıp gibi şarkılarla büyük ses getiren 90’lı yılların popüler şarkıcısı Sibel Alaş, Twitter hesabından paylaşım yaparak Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"NEDEN UZUN SÜRE O SESE MARUZ KALMAK ZORUNDAYIM?"

Sibel Alaş, yaptığı paylaşımda “Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?” ifadelerini kullandı.

İşte Sibel Alaş'ın o paylaşımı...

TEPKİ YAĞDI

Ünlü şarkıcının Ramazan davulu ile ilgili söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Alaş'ın paylaşımından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Sabaha kadar çalan müzikten rahatsız olmuyorsanız yılda bir ay çalan davuldan da rahatsız olmayın" şeklinde karşılık verdi.

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