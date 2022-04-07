Türkiye Gazetesi

Hakan Ural, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Sevilen sunucu, çocuklarıyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hafta içi her gün yayınlanan ve Nur Tuğba Namlı ile birlikte “Neler Oluyor Hayatta” programını sunan Hakan Ural, sık sık çocukları Melissa, Engincan ve Gisella’nın karelerini paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ural, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

“İYİ KADERLERİ OLSUN”

2002 yılında tanışıp 2005 yılında evlendiği Ezgi Can ile evliliğinden olan kızı Gisella’nın bebeklik fotoğrafını paylaşan Ural, altına duygusal bir not düştü. Ural, “Yaşam için en büyük motivasyonların başında gelen evlat. Çocuklarımız… Allah hepsine sağlık versin, iyi kaderleri olsun ve tabii hayırlı evlat olsunlar, iyi insanlarla karşılaşsınlar. Kucaklardaydı, o da büyüdü gigi…”

Hakan Ural’ın kısa sürede onlarca beğeni alan paylaşımına diğer kızı Melissa da “Küçük bebeğim” şeklinde yorum yaptı.

Hakan Ural'ın sosyal medya paylaşımı...

Hakan Ural, Beren Saat’e ateş püskürdü: Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok Beren Saat’in Ankara’da iklim zirvesinde yaptığı konuşma gündem oldu. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan oyuncu Beren Saat'in açıklamalarına Hakan Ural bugünkü programında tepki gösterdi.

Hakan Ural, kızı Melisa Ural'ın ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ural, kızının ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.