Türkiye Gazetesi

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor.

BARIŞ AKARSU’YU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Barış Akarsu’nun hayatının konu alındığı filmin başrolünde yer alacak isim belli oldu. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden sevilen Türk Rock müziği sanatçısının hayatını başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

İsmail Ege Şaşmaz

ROLÜ İÇİN KAMPA GİRDİ

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolünün hakkından üstesiyle gelebilmek için şimdiden kampa girdi. İsmail Ege Şaşmaz; saç, makyaj ve müzik provalarına da başladı.

Barış Akarsu doğum gününde anıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı.

Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan çarpıcı detay! Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü ile ilgili Kanal D'deki 2. Sayfa programında çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

Haluk Levent, Barış Akarsu anısına konser verdi Ünlü sanatçı Haluk Levent, Barış Akarsu'nun ölümünün 11. yıl dönümü dolayısıyla Amasra'da konser verdi.