Türkiye Gazetesi

Hande Yener, geçtiğimiz günlerde Ceylan Ertem’in ‘Duyuyor musun?’ adlı programına katılmış, meme kanseri ile ilgili yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Kendimi kontrol ederken bir anda bir şey hissettim ve yataktan fırlayıp hemen hastaneye gittim. Ameliyat dendi. Her şey çok hızlı oldu. Aklımda korku dolu sorular; ölür müyüm, kalır mıyım? Erken teşhis olduğu için kemoterapi görmedim. Bitti, gitti, atlattım. Müzikle beslenip iyileştim. Şimdi kontrollerimi aksatmıyorum ve sağlığıma daha fazla dikkat ediyorum.”

“BİRKAÇ YIL DAHA İLAÇ KULLANACAĞIM”

Yedi saat süren bir operasyon geçiren Hande Yener, kötü günleri atlattı. Ünlü şarkıcı önceki akşam bir kız arkadaşıyla gittiği mekanın çıkışında görüntülendi. Arabasının gelmesini beklerken muhabirlerin sorularını cevaplayan Yener, hastalığı hakkında da konuştu: “Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar, hastalığım kaynaklı birkaç yıl daha ilaç kullanacağım. Gayet iyi ve formdayım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Sanatçılar hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.

Hande Yener: Biz sanatçılar alkış bağımlısı zavallılarız Kış turizminin merkezi Bursa Uludağ’da düzenlenen ‘TikTok Whitefest’te sahne alan Hande Yener, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Yener, sahnede yine çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.