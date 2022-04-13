Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent’in fotoğrafına takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

Haluk Levent'in paylaşımı...

Haluk Levent’in fotoğrafına yapılan yorumlardan birkaçı:

- Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!

- Ülke buna hazır değildi!

- Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!

- Bir Arjantinli havası yok değil.

- 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim?

“İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR”

Daha önce de Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Ünlü şarkıcı gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı:

Eski fotoğrafının sosyal medyada yayılmasına esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.

Haluk Levent'in daha önce sosyal medyada yayılan eski fotoğrafı...

Ukrayna’dan Haluk Levent’e konser teklifi: Ünlü sanatçı böyle cevap verdi Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı ve 2016 Eurovision birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent ise bu teklife karşılık “Kesinlikle, seve seve” cevabını verdi.

Haluk Levent harekete geçti: Ukrayna'ya yardım tırları yola çıkıyor Şarkıcı Haluk Levent, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya insani yardım için harekete geçti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak” dedi.

Acun Ilıcalı'nın bağışı nereye gitti? Haluk Levent açıkladı AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, orman yangınları için 5 milyon liralık bağış yapan Acun Ilıcalı'nın yardımlarının nereye gittiğini açıkladı.