Türkiye Gazetesi

Elif Buse Doğan'ın söylediği Serkan Çağrı'nın da çaldığı Samsak Döveci şarkısı sosyal medyada viral oldu. Öyle ki son dönemde herkesin diline dolanan parçalardan biri. Elif Doğan, popüler şarkı için tek başına single çıkarma kararı alınca Çağrı'dan tepki gecikmedi. Arkadaşının yaptığını doğru bulmayan Çağrı, "Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım" şeklinde konuştu. Bu durum iki müzisyenin arasındaki tartışmaların fitilini ateşledi.

İKİ MÜZİSYEN ŞARKIYI PAYLAŞILAMIYOR

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Doğan’ın birlikte yorumladığı “Samsak Döveci” adlı eski bir Kütahya türküsü günlerdir sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Özellikle sözleriyle dillere olduğu kadar akıllara da yer eden türkü kısa sürede çok sayıda etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının esprili uyarlamalarına konu oldu. Ancak Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın söylediği eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca paylaşılamaz hale geldi. Genç şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü tek başına söyleyeceği bir single çıkarmak istedi. Serkan Çağrı da bu duruma sinirlendi.

“BANA AYIP ETTİ, BÖYLE BİR DAVRANIŞ BEKLEMEZDİM”

Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın tek başına single çıkarmasından rahatsız oldu ve küplere bindi. Çağrı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.

ELİF BUSE DOĞAN: ÇAĞRI İLE KÜS DEĞİLİM

İddialara cevap veren Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nı sözlerinin aksine "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

SAMSAK DÖVECİ SÖZLERİ

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

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