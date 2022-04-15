Türkiye Gazetesi

34 yaşındaki Çağlar Ertuğrul, Teşkilat adlı dizide oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Sergilediği performans çok beğenilen ünlü oyuncu, Instagram hesabından hayranlarını üzecek bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu kariyeri boyunca birçok aksiyon içeren yapım yer aldı. Bu yüzden sağlığına çok dikkat eden isim, şu sıralar Teşkilat dizisindeki başarılı performanslarına gölge düşürecek bir sağlık sorunuyla uğraşıyor.

Teşkilat dizisinin yakışıklı ve ciddi ajanı Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabından hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Çağlar Ertuğrul hastanede...

"BEŞİNCİ FİZİK TEDAVİ SEANSINDAN ÇIKTIM"

Fotoğrafıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu sağ omzundaki yırtık sebebiyle fizik tedaviye başladığını ve bir süre dizideki aksiyon sahnelerinde sağ kolunun iptal olacağını duyurdu.

Çağlar Ertuğrul paylaşımında “Sağ omzumda yırtık varmış, beşinci fizik tedavi seansından cıktım, daha iyiye gidiyor ama maalesef bir süre aksiyon sahnelerinde sağ kolum iptal olacak” dedi.

Ertuğrul'un Twitter’dan yaptığı açıklamaya çok sayıda ‘geçmiş olsun’ yorumu geldi.

Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un iftar menüsü takipçilerini güldürdü Dağ filminde Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak ekranların sevilen dizisi Teşkilat’ta Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, iftar paylaşımıyla takipçilerini tebessüm ettirdi.

Çağlar Ertuğrul, İstanbul'u terk etti Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle kısa süreli sohbet etti.