Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akalın, Hülya Koçyiğit ve Bülent Ersoy gibi ünlü isimlerin katıldığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftarda Hakan Ural da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural iftar sonrası bir paylaşım yaptı.

"SEVMEK AYIP MI YAHU"

Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

Kanal D'de program yapan ve sık sık yorumlarıyla gündeme gelen Ural paylaşımında "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" ifadelerini kullandı.

Ural'ın paylaşımı, kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru kuruya kalkınma değil, medeniyet ihyası peşindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda katıldığı sanatçılarla iftar programında, "Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Verdiğimiz desteklerle daima yanlarında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" dedi.