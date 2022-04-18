Türkiye Gazetesi

Yıldız Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere Tilbe hakkında birçok kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

“BÖLGENİN HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN”

Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:

“Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvan severler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvan severler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”

KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıldız Tilbe, karşı hamle olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine hakaret ve tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yıldız Tilbe ve avukatı Handan Bakbak

İFADE VERDİ

Ünlü sanatçı yapılan suç duyurularının ardından savcılık tarafından, 'suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılarak İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve ifade vermişti.

YILDIZ TİLBE’DEN YENİ PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların ardından dün akşam yeni bir paylaşım yapan Tilbe, kendisini eleştirenleri ti’ye aldı. Tilbe paylaşımında “Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin.”

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Evinize alın! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.

Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe’ye destek: Kötü niyetle söylemedi, kızmayın ona Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalar yapmış, paylaşımlarında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullanmıştı. Bülent Ersoy, Tilbe’nin tepki toplayan paylaşımları ile ilgili konuştu. Diva lakaplı sanatçı, “Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi” dedi.