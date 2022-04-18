Türkiye Gazetesi

45 yaşındaki oyuncu, geçirdiği trafik kazası sonrası ağzına ve çenesine dikişler atıldığını söylemiş, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Bir süredir buralarda yoktum. Hastanelerde boğuşuyordum çünkü. Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!”

“HEM DİREĞE HEM DE AĞACA VURDUM”

Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirmişti. Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu, kazayla ilgili konuşmuş ve şunları söylemişti:

“Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç ay içerisinde düzelecek.”

Nurgül Yeşilçay'ın geçirdiği kaza sonrası ağzına ve çenesine dikişler atılmıştı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

45 yaşındaki oyuncu, ‘Bir Barda Bir Gece’ isimli tiyatro oyununda tansiyonu düşünce, baygınlık geçirdi. Yeşilçay, gösterim sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Yoğun iş temposuna dayanamayan ünlü oyuncu performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, apar topar kulise götürüldü.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaşananların ardından tiyatroseverler şoka girdi. O anlardan hemen sonra oyuna ara verildi. Sağlık görevlileri Yeşilçay’ın ilk müdahalesini kuliste yaptı. Sevilen oyuncunun tansiyonu düştüğü ortaya çıktı. Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken sonraki gösterimler ileri tarihe ertelendi.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Nurgül Yeşilçay geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez konuştu: İzleri geçmedi, tedavim devam ediyor Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncunun son hali sevenlerini üzdü.