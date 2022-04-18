Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda iftar programına ev sahipliği yaptı. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok sanatçı vardı. Davete katılanlar arasında Türk Halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da yer alıyordu.

“KEŞKE BABAM OLSA DİYE BOŞUNA DEMEMİŞİM”

Şükriye Tutkun, iftar yemeği sonra Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katılan sanatçı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞ

Gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyalogu aktaran Tutkun, Twitter’dan bir paylaşım daha yaparak “ ‘Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı şoför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep’ sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysaki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam” dedi.

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın’ın talebini duyunca bakanı hemen yanına çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında alınan önlemler gereği uygulanan gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırarak konuyla ilgili sanatçıları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu! Ünlü isimler o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Davete katılan ünlüler içeride yaşananları ve gözlemlerini tek tek anlattı.