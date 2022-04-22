Türkiye Gazetesi

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve değişimiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. 48 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı tacizi itiraf etti.

ANNEM SESSİZ KALMADI, ADAMI DÖVDÜ

Songül Karlı, katıldığı programda sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Karlı “Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi” diye cevap verdi.

Songül Karlı fotoğraf paylaştı, gören inanamadı: Adeta 20 yaş gençleşmiş Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle şaşkınlığa uğratan Karlı, adeta bambaşka birine dönüştü. 48 yaşındaki Karlı, iple yüz gerdirme tekniğiyle adeta 20 yaş birden gençleşti.

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