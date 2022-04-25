Türkiye Gazetesi

Ünlü sunu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında bir mekanda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle sarsılan Erken, sık sık miras konusunda eleştirilerin hedefinde oluyordu. Artan baskılara dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak eşinin varlığı için reddi miras yaptığını açıkladı.

“REDDİ MİRAS YAPIYORUM”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak açılamalar yapan Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in paylaşımı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun miras davası bitmiyor! Ece Erken sosyal medyadan duyurdu Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından mirasla ilgili olaylar yaşanmaya devam ediyor. Erken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.

Eşi öldürülen Ece Erken ile ilgili şaşırtan ‘saat’ iddiası Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ocak ayında bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Ünlü sunucu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Banka hesabı bloke edilen Ece Erken çileden çıktı: Bu işin peşini bırakmayacağım Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu öldürülen Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren ünlü sunucu, “Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Şafak’ın ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış. Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu isem bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.