Türkiye Gazetesi

“MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak” , “Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman” gibi sorular Google’da merakla aranırken, müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Ilıcalı, beklenen haberi Dominik’ten verdi. Ünlü televizyoncu sevilen programın Temmuz ayında yeni sezonuyla ekranlara geleceğini açıkladı. MasterChef Türkiye 2022’nin yayınlanacak fragmanı ile kesin yayın tarihi belli olacak.

MAAŞ KONUSUNDA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Yeni sezon için geri sayım sürerken sempatik şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şef’in kanala maaş konusunda rest çektiği iddia edilmişti. Söylentilere göre Somer Şef'in dolarla maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya programla yollarını ayırma kararı aldı.

MEHMET YALÇINKAYA JÜRİDE YOK

Gazeteci Arif Hür’ün haberine göre Mastechef’in sempatik şefi jüri üyeliğini bırakıyor. İddianın yer aldığı yazıda Arif Hür şu ifadeleri kullandı:

"MasterChef Türkiye 2022 büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın başlamasına sayılı haftalar kala kulislerde ilginç bir iddia konuşuluyor. MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öne sürüldü. Yalçınkaya'nın yeni bir heyecan aradığı iddia ediliyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef yarışmacısı Burcu Önal’a sürpriz teklif MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenen Burcu Önal’a şef Mehmet Yalçınkaya’dan sürpriz bir iş teklifi geldiği iddia edildi. Önal’ın ünlü şefin restoranında çekilen fotoğrafları ise iddiaları doğruladı.

Mehmet Yalçınkaya ismini kullananlara dayanamayarak sitem etti! MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, ismini kullanarak prim yapamaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaptıkları yemeklerin başkaları tarafından yapılmış gibi gösterildiğini belirten Yalçınkaya, "Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar" dedi. Ayrıca Yalçınkaya kendisinin bağı olmadığı restoranlarda ismi kullanılarak müşterilere rezervasyon dahi yapıldığını söyledi.