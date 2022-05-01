Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıldır iş adamı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız nişanlanan ünlü popçu Hadise muradına erdi. Çift bu akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni basına kapalı olarak aile arasında yapıldı.

Ünlü çift ayrılık haberleriyle de sık sık gündeme geldi.

DİNÇERLER HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALAR İLİŞKİYİ BİTİRMEYE YETMEDİ

Hadise, iş adamı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu. Öyle ki Dinçerler'in amcasından ortak borçlara dair inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından çiftin ilişkisinde çatırdamalar olduğu söylense de kısa süre sonra bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Öyle ki genç çift aile arasında sessiz sedasız nişanlandı.

Sessiz bir törenle nişanlanan Hadise, evlilik töreninde de kural bozmadı.

AİLE ARASINDA YAPILAN TÖRENLE EVLENDİLER

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalı yapıldı. Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.

Hadise, nişanlısının kardeşinin düğününe katılarak aileye girdiğini yerine ilan etmişti.

Hadise’nin nişan fotoğrafları konsere damga vurdu Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde iş adamı Mehmet Dinçerler ile nişanlandı. Nişan fotoğraflarının ortaya çıkmasını istemeyen ünlü şarkıcı çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattı. Geçtiğimiz akşam konser veren Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Konserde nişanlısına söylediği anda nişandan fotoğraflar ekrana yansıtıldı.

Hadise'den kız istemede şaşırtan anlaşma İş adamı Mehmet Dinçerler ile dün nişanlanan şarkıcı Hadise, törene katılanlar ile bir anlaşma yaptı. Fotoğrafların sızdırılmaması için imza attıran Hadise detay ortaya çıkarsa tazminat alabilecek

Hadise’den bebek iddialarına net cevap Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesinde olan Hadise’nin hamile olduğu iddia edildi. Katıldığı bir programda açıklama yapan Hadise, konuyla ilgili “Hamile değilim. Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah” dedi.

Hadise'den 14 Şubat öncesi paylaşım: Her gün benim sevgilimsin İş adamı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, sevgililer günü öncesi paylaşım yaptı.

Hadise'ye kötü haber: 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir İş adamı Mehmet Dinçerler'in ünlü popçu Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 40 bin dolarlık yüzüğe, borcu sebebiyle el konulabileceği iddia edildi.

3 milyon lira değerinde yüzükle evlilik teklifi almıştı: Hadise'den kötü haber Yakın zamanda aldığı evlilik teklifi haberiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ayrıldığı iddia edildi.

Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı 4 karatlık yüzüğün fiyatı ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise’nin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giriyor.