Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıldır iş adamı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda nişanlanan ünlü popçu Hadise muradına erdi. Çift, dün akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Nikah töreni basına kapalı olarak aile arasında yapıldı.

DAVETLİLERE GÖRÜNTÜ ALMA YASAĞI

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünündeki bir detay ise geceye damga vurdu. Snob Magazin’in haberine göre çift, tören öncesi davetlileri fotoğraf çekmemeleri ve görüntü almamaları için nazik bir dille uyarmış.

SIR GİBİ SAKLADIĞI FOTOĞRAFLAR KONSERDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hadise nişanında da benzer bir önlem alarak, fotoğrafların ortaya çıkmaması için çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Anlaşmaya göre, hiçbir çalışan bu özel güne dair sosyal medyada hiçbir foto paylaşmayacaktı, nitekim de öyle oldu. Nişan fotoğrafları ve geceden kareler basına asla yansımadı. Hadise sır gibi sakladığı kareleri günler sonra konserinde paylaştı. Sahnede Mehmet Dinçerler’e sürpriz yapan Hadise, fotoğrafların yansıtıldığı anda Dinçerler’in gözünün içine bakarak şarkı söyledi.

Hadise'nin nişanından kareler...

Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda evlendi! Ünlü popçu Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler'le Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

Hadise’nin nişan fotoğrafları konsere damga vurdu Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde iş adamı Mehmet Dinçerler ile nişanlandı. Nişan fotoğraflarının ortaya çıkmasını istemeyen ünlü şarkıcı çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattı. Geçtiğimiz akşam konser veren Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Konserde nişanlısına söylediği anda nişandan fotoğraflar ekrana yansıtıldı.

Hadise'den kız istemede şaşırtan anlaşma İş adamı Mehmet Dinçerler ile dün nişanlanan şarkıcı Hadise, törene katılanlar ile bir anlaşma yaptı. Fotoğrafların sızdırılmaması için imza attıran Hadise detay ortaya çıkarsa tazminat alabilecek