Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in kadrosu belli olmaya başladı. Oyuncu kadrosunun netleştiği dizide Kurtlar Vadisi ve EDHO yıldızları da var.

Yavaş yavaş oyuncu kadrosunun belli olduğu dizinin çekimlerine bayram haftasında başlanacak.

KADRODAKİ BAZI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Projede Kurtlar Vadisi ve EDHO'dan da isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olacağı anlaşılan dizi şimdiden heyecanlandırdı.

Demirhan Demircioğlu

4 gencin etkileyici hikayesini izletecek dizide, Demirhan Demircioğlu, Atakan Hoşgören, Burak Sevinç, İpek Filiz Yazıcı, Ceren Benderlioğlu, Gizem Arıkan gibi isimler yer alıyor. Öte yandan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz kaleme alıyor.

Ceren Benderlioğlu

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