Türkiye Gazetesi

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında evlenmiş, 2013 yılında ise oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Mutluluklarına gölge düşen çift, 9 yıllık evliliklerini tek celsede boşanarak bitirmişti.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Boşanma davası İtalyan şef tarafından açılmış, çift 20 dakika süren duruşma sonucunda boşanmıştı. Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Boşanmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdüren ikili, oğullarının doğum günü için bir araya geldi. Oğullarının yeni yaşını kutlayan Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

“BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ”

Ünlü şef Danilo Zanna, Instagram'dan yayınladığı kareye, “Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü...” notunu düştü.

Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve oğulları Zeno Tibet

İtalyan Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek boşandı Masterchef jüri üyesi ve ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı.

Ünlü şef Danilo Zanna’dan kötü haber! 9 yıllık evliliğini bitiriyor MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıldır beraber olduğu eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılık kararı aldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olabilmek için aynı semtte bir ev tuttu.