Türkiye Gazetesi

Türkülerin kraliçesi lakaplı Güler Işık, bundan birkaç sene önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hissederek doktora gitmişti. Işık’a göğüs kanseri teşhisi konmuş, ünlü türkücü aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde kanseri nükseden ve tekrar tedaviye başlayan Işık, anne acısıyla sarsıldı. Sevilen türkücünün annesi hayata gözlerini yumdu. 55 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde annesinin koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden annesi için dua istemişti.

Güler Işık'ın annesi...

“ANNEM HAKKA YÜRÜDÜ”

Güler Işık, Instagram hesabından annesinin vefat ettiğini açıkladı. Işık paylaşımına “Canım annem hakka yürüdü. İnna Lillahi ev inna ileyhi Raciun'” notunu düştü. Ünlü türkücüye, takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı. Işık’ın annesinin cenaze töreni Çarşamba günü Urfa’da yapılacak.

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Kadir Çöpdemir’in acı günü: Annesi hayatını kaybetti Oyuncu, radyocu ve yapımcı Kadir Çöpdemir’in annesi Ayşe Özdemir hayatını kaybetti. Ünlü isim, vefat haberini sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.