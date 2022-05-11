Türkiye Gazetesi

“Ekmek Teknesi” , “Deli Yürek”, “Acı Hayat” gibi dizilerde başarılı performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Ahmet Yenilmez, geçtiğimiz gün muhabirlere mini bir röportaj verdi.

"O BİR ANADOLU DELİKANLISIDIR"

Deli Yürek dizisindeki rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hala görüştüklerini belirten Yenilmez, şunları söyledi:

“Ben hayatım boyunca kendim onaylamadığım hiçbir işin içinde olmadım. Deli Yürek çok başka bir ünündür, Kenan da Türk sinemasının ender delikanlılarından biridir. O bir Anadolu delikanlısıdır. Benim o dünya ahiret kardeşimdir. Şeref duyarım nasip olursa inşallah tekrar oynamak isteriz.”

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

20 Aralık 1966’da Ordu’da doğdu. Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazardır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynadı. Ankara’daki Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi’nin de kurucusudur.

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