Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan ile ilgili son dakika açıklaması Hamdi Alkan tarafından yapıldı. Hamdi Alkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alkan’ın paylaşımıyla Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı ortaya çıktı.

“GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK”

Hamdi Alkan, Billur Kalkavan ile fotoğrafını “Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım” notuyla paylaştı.

BİLLUR KALKAVAN SOSYAL MEDYADAN RİCA ETTİ

Özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan hastalığıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaşarak sevenlerine ricada bulundu. Sosyal medya hesabından son halini yayınlayan oyuncu, destek mesajlarına teşekkür etti ve fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Bugün Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum, valla çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın, mesaj atın, çok yoruluyorum.”

Billur Kalkavan'ın o paylaşımı...

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul’da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim aldı. Şiseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da liseyi bitirme sınavlarına girdi.



16 yaşında bir mağazada çalışmaya başladı. Sonrasında ise özel bir şirkette çalışmaya devam etti. 18 yaşındayken Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak görev yaptı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Ardından sinema dünyasına atıldı. 1969 yılında “Ayrı Dünyalar” adlı filmde ilk kez rol aldı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

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