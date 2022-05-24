Türkiye Gazetesi

Diva Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Ersoy’un babasını defnettiği sırada çekilen bir videosu aylar sonra yeniden gündeme geldi. Mezarlığın kazıldığı esnada mezar başında siyahlar içinde oturan Ersoy mezarı küçük buldu.

“DAR DEĞİL Mİ? BEN SIĞMAM”

Diva’nın babası Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ünlü sanatçının babasının mezarının kazıldığı sırada, yerin dar olmasına gönderme yaparak söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Ersoy, yanında bulunan bir kişiye “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” diye sordu.

“SENİNKİNİ DAHA BÜYÜK YAPACAĞIZ”

Bülent Ersoy’un sorusuna yanında bulunan bir kişinin cevabı ise “Seninkini daha büyük yapacağız” oldu.

Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar ise altına “Aklımıza bu gelmez, dua etmek varken bu diyalog niye” , “Dizi sahnesi falan mı” tarzında yorumlar yaptı.

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