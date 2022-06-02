Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta kiralık scooter kullanan genç, şarkıcı Arda Han'ın 24 milyon lira değerindeki lüks aracına çarptı.

Sabah'ın haberine göre son dönemde yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren şarkıcı Arda Han, Almanya'dan getirdiği Lamborghini marka lüks aracı yüzünden daha önce ceza yemişti.

24 MİLYONLUK ARACA ÇARPTI

Bir süredir lüks arabası ile Türkiye'de bulunan ve geçtiğimiz yıl giriş çıkış yapmadığı için sorun yaşayan Arda Han'ın 24 milyon lira değerindeki lüks aracı şimdi de elektrikli scooter kazası ile gündeme geldi. Şarkıcı Arda Han, önceki gün Beşiktaş'taydı. Sanatçı bir otelden çıkmaya hazırlanırken scooterlı bir genç gelip Arda Han'ın aracına çarptı.

150 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

24 milyon liralık lüks aracın kaputunda göçükler meydana geldiği görülürken şarkıcı, kendisine çarpan vatandaşın özür dilemesi ile şikayetçi olmayarak, işlem de yaptırmadı. Araçta 150 bin liralık hasar olduğu öğrenildi.

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