Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu. Çeşme’de düğün yapan çiftin boşanacakları yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Zeynep Bastık, iddialara Instagram hesabından son dakika açıklamasıyla cevap verdi. İkili anlaşmalı boşanabilmek için Temmuz ayını bekliyor.

Tolga Akış - Zeynep Bastık

Bir süre önce boşanma kararı alan Zeynep Bastık, eşiyle yaşadığı evden ayrıldı. Uzun süredir iş ilişkileri de olan çift birlikte çalışmaya devam edecek.

“EVLİLİĞİ SONLANDIRMA KARARI ALIRKEN DRAMATİZE ETMEDİK”

Boşanma haberi herkesi şaşırtırken Zeynep Bastık’tan ilk açıklama geldi. Bastık açıklamasında, “Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık ve Tolga Akış çiftinden boşanma açıklaması...

“EVLİLİK İŞİNİ ÇOK BECEREMEDİK”

Tolga Akış da boşanma ile ilgili bir açıklama yaparak “Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik eve ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz” dedi.

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