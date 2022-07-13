Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

“EN ÇOK ONA ÜZÜLDÜM”

İnce, “Burası Karaköy. Göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repartuarım olan flash belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Günsu İnce

ÇALINMA ANI KAMERADA

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce’nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

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