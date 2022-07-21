Türkiye Gazetesi

Erdal Beşikçioğlu baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti. Bahattin Beşikçioğlu bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de hastanede tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

BABAYA HÜZÜNLÜ VEDA

Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı. Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü.

Erdal Beşikçioğlu ‘Bizi ikna etmek zor değil’ diyerek müjdeyi verdi: Behzat Ç. geri dönüyor Polisiye türündeki dizi 'Behzat Ç.'nin hayranlarını sevindirecek açıklama Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. Ünlü oyuncu, “Behzat Ç. yeniden başlayacak mı? Behzat Ç. yeniden çekilecek mi? Behzat Ç kadrosunda kimler olacak mı?” gibi merak edilen soruların cevaplarını verdi. Beşikçioğlu verdiği röportajda “Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil” şeklinde konuştu.

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