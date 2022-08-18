Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef’te Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile beraber jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya’nın bir yemek programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

MEHMET ŞEF’İN YEMEKTEYİZ’DEKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Yarışmacı olarak ünlü şeflerin yarıştığı Yemekteyiz formatının 2011 yılında çekilen bölümlerine MasterChef’in jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı. Yalçınkaya, alanında uzman isimlerle kıyasıya rekabet etmişti. Ünlü şefin o zamanki siması çok konuşulurken, 48 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya’nın yorumları da olay oldu.

KADRODA ÜNLÜ ŞEFLER VARDI

O dönem kadroda executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı da yer alıyordu.

Dudak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti: Mehmet Yalçınkaya’dan cevap geldi MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Çıkan iddialar üzerine Yalçınkaya, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yanıt verdi. Yalçınkaya açıklamasında "Alerjim var bir ürüne, yapmayın" dedi.

Mehmet Yalçınkaya ismini kullananlara dayanamayarak sitem etti! MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, ismini kullanarak prim yapamaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaptıkları yemeklerin başkaları tarafından yapılmış gibi gösterildiğini belirten Yalçınkaya, "Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar" dedi. Ayrıca Yalçınkaya kendisinin bağı olmadığı restoranlarda ismi kullanılarak müşterilere rezervasyon dahi yapıldığını söyledi.