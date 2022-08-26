Türkiye Gazetesi

TV8 ekranında yayınlanan ve Türkiye'nin severek takip ettiği yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük bir şok yaşandı. Her geçen gün rekabetin arttığı yarışmada Acun Ilıcalı'nın sinirlenerek yarışmacılardan birini, 'Gözüm görmesin' deyip diskalifiye ettiği iddia edildi. MasterChef’te kim elendi. Acun'un MasterChef’ten diskalifiye ettiği isim kim ve neden gitti? gibi sorular merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk takım kaptanlığı oyununun oynandığı yarışmada heyecan yavaş yavaş tırmanırken "diskalifiye" iddiası gündeme damgasını vurdu.

İddialara göre; bu hafta kırmızı takımda yer alan yarışmacılardan Kıvanç, Acun Ilıcalı tarafından 'Gözüm görmesin' diyerek diskalifiye edildi. Kıvanç'ın yarışmadan apar topar gönderildiği ileri sürülürken taraflar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

31 yaşında olan Kıvanç Karadeniz yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 4 aydır yarışmaya hazırlanan MasterChef Kıvanç yaklaşık yedi yıldır sektörde çalışıyor. Son 4 yıldır Yeniköy’de bir restoranda yardımcı mutfak şefliği görevini üstleniyor. Kıvanç Karadeniz ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

ACUN, FATMA NUR'LA DA KAVGA ETMİŞTİ!

Önceki günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Fatma Nur adlı yarışmacının da Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ortaya çıkmıştı. Tavırlarıyla ekran başındaki izleyicileri de oldukça sinirlendiren Fatma Nur’un Acun Ilıcalı tarafından gönderilmek istendiği ve ‘Ben seninle uğraşmak istemiyorum. Evine git’ dediği öğrenildi. Ancak yapım ekibinin araya girmesi ile birlikte ortam yumuşatıldı. Bu durumda Fatma Nur yaptığı bir röportaj sırasında yarışmanın çok stresli ve göründüğünden çok daha zor olduğunu ifade etti. Sürekli olarak dengelerin değiştiği yarışmada yaşanan bir diskalifiye olayı ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

MasterChef eski yarışmacısı Hamza Mercimek’ten üzen haber: ‘İki böbreğim de iflas etti’ TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. MasterChef eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek programa görüntülü olarak bağlanarak böbreklerini kaybettiğini ve böbrek nakli olacağını açıkladı. Sevilen isim, “Rahatsızlığımdan dolayı dışarı çıkamadığım için yanınıza gelemedim. Annem beni doğurdu, şu anda bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor, ameliyat sürecine hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Masterchef’te gergin anlar: Dilan ile tartışan Fatma Nur stüdyoda bayıldı TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünde gergin anlar yaşandı. Ana kadro seçimleri devam eden yarışmanın dün akşamki bölümünde Fatma Nur ve Dilan arasında yaşanan kriz yarışmaya damga vurdu. Yaşanan olayın ardından Fatma Nur Uçar stüdyoda bayıldı.

MasterChef'te gerginlik! Mehmet Şef yarışmacıya sert çıktı: “Burası güzellik programı değil, yemek yarışması” TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masterchef Türkiye’nin yayınlanan yeni bölümünde gergin anlar yaşandı. Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya tırnaklarındaki oje nedeniyle tepki gösterirdi. Yarışmacıları bu konuda defalarca uyardıklarını belirten Yalçınkaya, “Burası güzellik programı değil, yemek yarışması” diyerek bağırdı.